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İYİ Parti’den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması! Meral Akşener’in haberi var mıydı? GİK'i işaret etti: Disiplin işlemi...

24.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı belirlenmesi sürecine itiraz eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı zehir zemberek açıklamaların ardından gözler İYİ Parti cephesine çevrildi. Ağıralioğlu'nun bu çıkışından Meral Akşener'in haberinin olup olmadığına ilişkin İYİ Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, süreçle ilgili 'GİK' detayına dikkat çekerken Ağıralioğlu hakkında disiplin işlemi başlatılıp başlatılmayacağına da yanıt verdi.

İYİ Parti’den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması! Meral Akşener’in haberi var mıydı? GİK'i işaret etti: Disiplin işlemi...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yaptığı çıkış konuşulmaya devam ederken İYİ Parti cephesinden de beklenen açıklamalar gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Ağıralioğlu hakkında ‘disiplin soruşturması başlatılacak mı?’ sorusuna yanıt verirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

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GİK'İ İŞARET ETTİ: YAVUZ BEY DE ÜYE, ORADA SES ÇIKMAMIŞTI

Ünzile Yüksel açıklamasında Ağıroğlu’nun bu çıkışından Meral Akşener’in bilgisinin olmadığının ‘aşikar’ olduğunu dile getirerek disiplin soruşturması olup olmayacağına ilişkin de yetkili kurulların karar vereceğini belirtti. Yüksel açıklamasında dikkat çeken bir detayı da paylaşarak “Bizde bütün kararlar Genel İdare Kurulu’nda (GİK) alınır. 6’lı masa ile ilgili kararlar da GİK’te alındı. Yavuz Bey de GİK üyesi, orada yapılan oylamada aykırı hiçbir ses çıkmamıştı” ifadelerini kullandı.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI OLACAK MI?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

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“Yavuz Ağıralioğlu hakkında bir disiplin soruşturması olacak mı? Buna yetkili kurullar karar verir, ikincisi istida tek taraflı irade beyanıdır. Basından izlediğim kadarıyla Yavuz beyin bu açıklaması kendisini bağlar. Partinin asla böyle bir görüşü ve açıklaması yok. Genel başkanın da haberinin olmadığı aşikar. Ama ben önemli bir şey söyledim: Bizde bütün kararlar Genel İdare Kurulu’nda alınır. 6’lı masa ile ilgili kararlar da GİK’te alındı. Yavuz Bey de GİK üyesi, orada yapılan oylamada aykırı hiçbir ses çıkmamıştı.

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"KENDİ AÇIKLAMASI KENDİ FİKRİ"

"O yüzden Yavuz bey niye böyle bir açıklama yaptı onu da bilmiyorum. Kendi açıklaması kendi fikri tabi. Aslında niye böyle bir açıklama yaptı sorusu benden ziyade Yavuz Bey’e sorulursa çok daha iyi cevap alınacağına inanıyorum. Ben de partinin GİK üyesiyim aynı zamanda da Genel Başkan Yardımcısıyım kadın politikalarından sorumlu, şunu kesinlikle söyleyeyim parti içinde kimse kimsenin mezhebine, soyuna, kişiliğine karışmaz. Böyle bir şey asla biz de yok. Ben de Karadenizliyim, Giresun’dayım. İçimiz neyse dışımızda odur bizim emin olun.

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"ISRARLA İDDİA EDİYORUM"

Ve tekrar ısrarla iddia ediyorum. Meral Akşener kadar demokratik dayatmacı olmayan ve aldığı kararları 6’lı masa kararları da içinde olmak üzere yetkili kurullarında onaylatıp getiren başka bir lider yoktur diyorum. Bu kararlar görüşüldü tartışıldı oraya getirildi. Bir de bizim ülkenin doğusu batısı kuzeyi güneyi hiç fark etmiyor. Biz diyoruz ki yönetime talibiz herkesin oyuna da talibiz. Bence birilerini eleştirirken Cumhur İttifakı’nda yer alan açıkça cumhuriyetin ana ilkelerine kurucuların değişmez hükmü olan 4 maddesinin açıkça değiştirilmesini parti tüzüğü yapan ve Gaffar Okkan’ları unutmadık. Hala üzerinde bulutları dönenleri direkt masanın ortağı yapanlarla bu işi konuşmak lazım.

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"PARTİNİN İÇİNDE ASLA BÖYLE BİR ŞEY GÜNDEME GELMEDİ"

Hiç kimse ne terörü destekliyor ne de terör sevicilerinin yanında yer alıyor. Partinin içinde yemin olsun bakın kadın sözüyle diyorum, asla böyle bir şey gündeme gelmedi. Bizim tek isteğimiz kazanacak adaydı. Kazanacak aday derken de ikinci tura kalmasın birinci turda bitsindi.”

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti

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