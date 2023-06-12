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İYİ Parti'den 'Yeni yol haritası' mesajı! 'Akşener'in etrafında kenetlenerek...'

12.06.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin, "İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek, ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

İYİ Parti'den 'Yeni yol haritası' mesajı! 'Akşener'in etrafında kenetlenerek...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in GİK üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, parti genel merkezinin ek binasında yapıldı. GİK toplantısı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan açıklama geldi.

"AKŞENER'İN ETRAFINDA KİLİTLENEREK YENİ YOL HARİTASINI MÜJDELEYECEKTİR"

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının gerçekleştirildiğini, toplantıda seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan "Büyük Kongre" hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, Ankara ATO Congresium'da, 3. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek, ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir. Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

"İKTİDAR HEDEFİNE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEYECEKTİR"

Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil, 'Biz' olabilmenin adresidir. İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde, iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir." (AA)

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Meral Akşener İYİ Parti

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