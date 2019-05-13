İYİ Parti'den YSK'ya yeni başvuru

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'ya gelerek yeni dilekçe verdi.

YSK'ya gelişinde basın mensuplarına açıklama yapan Seymen, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurul başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iptal ettiğini hatırlatarak, bu kararın tekrar değerlendirilmesi için yaptıkları başvurunun "jet hızı" ile reddedildiğini söyledi.

YSK'nın, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki kararında ısrar ettiğini belirten Hasan Seymen, daha önce aynı sebeple, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle İYİ Parti olarak müracaatta bulunduklarını ve bunun YSK tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Aynı konuda yapılan AK Parti'nin müracaatının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yönünden kabul edildiğini anımsatan Seymen, "Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef son yıllarda hukuk, yapılan müracaatın içeriğine, mevzuata, yasalara göre değil, müracaatı kimin yaptığına göre sonuç veriyor." değerlendirmesini yaptı.