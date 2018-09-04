İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti

DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanının almış olduğu tavsiye kararı dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiklerini bildirdi.
Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Merkezinin olağanüstü kurultay sonrası üzerlerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.
Dün yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını aktaran Akgün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle, yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla, başta il başkanı ben olmak üzere İYİ Parti Denizli İl Yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda, bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren, İYİ Parti'mizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."
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