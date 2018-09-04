İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı nedeniyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, yazılı açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı sonucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etiklerini belirten Akgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla başta ben, il yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren partimizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

