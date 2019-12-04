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İYİ Parti, "Diplomasi Akademisi" kurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Akademi, dış politika gündemiyle ilgili uzmanların yer alacağı konferanslarla, teşkilatındaki kadroları bilgilendirecek - Bu kapsamda 26 Aralık'ta düzenlenecek ilk konferansta, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı "Afganistan'da Neler Oluyor?" başlıklı bir konuşma yapacak

İYİ Parti, parti teşkilatındaki kadroların niteliksel gelişimini sağlamak amacıyla "Diplomasi Akademisi" kurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanlığına bağlı kurulan akademi, amacı çerçevesinde dış politika gündemi konuları hakkında alanında uzmanların katılacağı konferanslar düzenleyecek.

Akademinin bu kapsamda 26 Aralık'ta düzenleyeceği ilk konferansta, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, "Afganistan'da Neler Oluyor?" başlıklı bir konuşma yapacak.

Akademi ayrıca, "Türk Dış Politikasına Genel Bakış", "ABD Dış Politikası, Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri", "Rusya: Dün, Bugün, Yarın", "Çin Dış Politikasında Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri", "Ortadoğu'daki Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri", "Kıbrıs Meselesi", "Doğu Akdeniz ve Türkiye", "AB ve AB ile İlişkilerimiz", "Uluslararası Örgütler, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret Savaşları", "Türkiye'nin Enerji Gereksinimleri ve Enerji Diplomasisi", "Türk Dünyası ile İlişkilerimiz", "Sıvılaşan Güvenlik Ortamında Türkiye: Fırsatlar ve Riskler", "Kadın Hakları ve Uluslararası İlişkiler", "Küreselleşme", "Balkanlar ve Kafkasya Ekseninde Avrasya", "Kamu Diplomasisi" ve "Diplomatik Müzakere Teknikleri" başlıklı konferanslar düzenleyecek.

Programlara yüzde 80 oranında katılım sağlayanların "Diplomasi Akademisi Konferans Serileri Sertifikası" alma imkanı olacak.

- Akademinin amacı

Açıklamada, uluslararası ilişkilerin doğru ve akılcı bir şekilde yürütülmesi gereğine inanıldığı, yaşanan coğrafi bölgenin stratejik öneminin bilindiği, bu konumda başarıya ulaşmanın ise ancak ikili ve çok taraflı çıkar ilişkilerinin akılcı bir dengede tutulması ile mümkün olabileceği ifade edildi.

Bu hedefe de ancak halkın desteğine sahip bir dış politika ile erişilebileceğine inanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademinin amacı bir yandan parti teşkilatındaki kadroların niteliksel gelişimini sağlamak, diğer yandan partimizin kapılarını halkımıza ardına kadar açarak vatandaşlarımızın dış politika gündemi hakkında konularının uzmanı emekli büyükelçiler, akademisyenler, gazeteciler, araştırmacıların konuşmacı olarak yer alacağı bir konferans serisi aracılığıyla bilgilendirilmesini sağlamaktır."

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Diplomasi Akademisi İYİ parti

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