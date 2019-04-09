İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca istifa etti

ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca, görevinden istifa etti.

Tunca, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan 2018'den beri yönetim kuruluyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını kaydetti.

Bu süreçte ilk kez denenmiş iki seçim modeliyle seçim yapıldığını belirten Tunca, şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın ile yaptığım görüşmede, İYİ Parti bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak arkadaşlarımın her zaman partimizde mevcut olduğu konusunda bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim. 9 Nisan itibarıyla İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım."

