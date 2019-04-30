İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Gaziemir'de istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Beyhan Mutlu ve beraberindeki 25 kişilik yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İstifa sonrası ise yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı:

"Bizler Türkiye'ye ve Türk Milletine yeni ufuklar vaat ederek, Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde kurulmuş bulunan İYİ Partinin kurucu unsurlarıyız. Her türlü olumsuz koşula, tehditlere, zorlama ve baskılara rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili kaygıları olan milletimizin daha müreffeh bir istikbale sahip olmasını amaçlayan, daha önce siyasetsen herhangi bir aidiyeti olmayan binlerce inanmış vatandaşımızın da katkıları ile kurulan İYİ Partimizin, ne yazık ki ilk günkü kurulduğu felsefeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 24 Haziran seçimleri sonrasında teşkilatlarımızın kurucu unsurlarının ekseriyeti ile ilgili alınan atama kararları korucularımızı ve parti tabanımızı son derece rahatsız etmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki; partimizin genel merkez yönetim kademesindeki bazı isimlerin başarısızlığı bu olumsuz sonucun en önemli nedenidir. Kitlelerin partisi olarak, iktidara gelmek amacı ile kurulan ve bu yolda büyük bir umut olan partimizin, yerel seçimlerde aldığı sonuç ise oldukça düşündürücüdür. Bizler İYİ Parti'den istifa etmiyoruz. Birlikte yola çıktığımız ve inandığımız Meral Akşener’e karşı kendi menfaatlerini ön plana çıkaran ve bu doğrultuda oynanan oyunlara 'dur' demek için sadece partideki ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerimizden istifa ediyoruz."

(İHA)

