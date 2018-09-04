İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Çıray, tarımsal ürünlere verilen taban fiyatların acilen dünya fiyatları düzeyine getirilmesini de istedi ve ‘'Yoksa Türkiye Avrupa'nın 2. Dünya Savaşında yaşadıklarına benzeyen bir kıtlıkla karşı karşıya kalabilir'' uyarısı yaptı.

AÇLIĞA MAHKUM OLACAĞIZ

Çıray yaptığı açıklamada, iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini vurguladı ve “TMO 2017 makarnalık buğday için ton başına 1000TL, ekmeklik buğday için 940 TL ödemişken, 2018 yılında makarnalık buğdayın tonuna 1100, ekmeklik buğdaya 1050 TL alım fiyatı belirlemiştir. Bu rakamlar Türk çiftçisini üretimsizliğe, Türk Milletini ise açlığa mahkum etmektir'' dedi ve şunları söyledi:

‘'TMO'nun belirlediği düşük alım bedelleri karşısında malını yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalan çiftçi artık ülke için değil, sadece kendi hayatını idame ettirmek için küçük ölçekli üretim yapmakla yetinecek .Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerle, gümrük birliği dahilinde işlem yapan ülkelerde hububat ürünleri 2018 Ağustos ayında ton başına 203–210 Avro arasında üreticinden satın alınıyordu. Şimdi ise devalüasyon yüzünden çiftçimizin ton başında 616,76 lira zararı var''

