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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 22:27 | Son Güncelleme

"Belediye başkanı arkadaşlarımızın yaptıkları hizmetlerde şunu bilmeleri gerekmektedir, Allah korkusu ile yapılan hizmetler her zaman başarılı olmuştur."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, "Belediye başkanı arkadaşlarımızın yaptıkları hizmetlerde şunu bilmeleri gerekmektedir, Allah korkusu ile yapılan hizmetler her zaman başarılı olmuştur." dedi.

Ergun, Yozgat'ta Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Ergun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yozgat'ın Yerköy ve Yenifaklı ilçelerini partisinin adaylarının kazandığını hatırlattı.

İki belediye başkanının da güzel hizmetler yapacağına inandığını ifade eden Ergun, "Belediye başkanı arkadaşlarımız yaptıkları hizmetlerde şunu bilmeleri gerekmektedir, Allah korkusu ile yapılan hizmetler her zaman başarılı olmuştur. Şayet bu şekilde Allah korkusu olmaz ise ortaya kul hakkı çıkar. Bizler iki belediyemizin de bu duruma girmeyeceğinin bilincindeyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yılmaz da Ergun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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