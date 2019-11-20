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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan anket açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, İYİ Parti'nin oylarının düştüğüne ilişkin bazı anket verilerini eleştirerek, "Onlar anket yapmaya devam etsin, biz sahadayız ve görüyoruz. İYİ Parti yükselen trend." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan anket açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun yaptığı açıklamada, vatandaşın Millet İttifakı'na, özellikle de İYİ Parti'ye ilgisinin ciddi oranda yükseldiğini söyledi.

"İYİ PARTİ YÜKSELEN TREND"

Anketlerin sahayı yansıtmadığını, uzun süredir siyasetin içerisinde olduğunu ve gözlemleyebildiğini belirten Ergun, şöyle devam etti:

"Onlar anket yapmaya devam etsin, biz sahadayız ve görüyoruz. İYİ Parti toplumda siyasi tartışmanın merkezi haline gelmiş durumda, yükselen trend. Anketler çok inandırıcı değil, bazıları siyasi manipülasyon gibi geliyor. Anladığım kadarıyla masa başı anket düzenlemeleri yapılıyor. Bizimle birlikte sahaya davet ediyoruz o arkadaşlarımızı da siyasi rakiplerimizi de. Saha çok farklı."

"VATANDAŞLARIMIZDAN CİDDİ TALEP ALIYORUZ"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da anketlere değil sahaya bakılması gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana 3 seçim gördüğüne işaret eden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başladığımız günden bugüne milletin alternatif arayışlarında daha çok ilgi odağı olmaya başladık. Sahada sesimizin daha gür çıkması, haklarını daha gür sesle dillendirmemiz gerektiğine dair vatandaşlarımızdan ciddi talep alıyoruz. İYİ Parti sahada memleket yönetebilme kabiliyeti olan, Türkiye'nin bütün dertlerini çözebilecek olan bir siyasal kadro görüntüsü verebilirse önümüzdeki dönemin en kuvvetli iktidar namzetidir."

Ağıralioğlu, şu anda Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığını, ekonomi, güvenlik ve işsizliğin konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Oralarda AK Parti'nin karnesinin ilk defa bu kadar zayıf olduğunu düşünüyorum. Hem memlekette bu kadar yönetim maharetsizliği var hem de oy artıyor. O başka bir araştırma konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun: anket

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