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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu iddia etti. Özdağ, resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 800 bin Suriyeli bulunduğunun varsayılması halinde her 20 kişiden 1'inin Suriyeli olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç savaştan en zararlı çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artıyor. Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3 milyon 800 bin Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden 1'i Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir."

umit

SURİYELİLERİN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ŞEHİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin belirli kentlerinde Suriyelilerin ya nüfus üstünlüğünü ele geçirdiğini ya da nüfusun yüzde 25-30'luk dilimine ulaştığını ifade eden Özdağ, yurt genelindeki 3 milyon 800 bin Suriyelinin 1 milyon 600 bininin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yaşadığını kaydetti. Kilis'te çoğunlukta olan Suriyelilerin, Kilislilere, "Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi" diyerek tecavüzkâr şekilde davrandığını iddia eden Özdağ, "Suriyeli sığınmacıların bir an evvel ülkelerine dönmelerinin zemini hazırlanmazsa, Ortadoğu'da sık sık rastladığımız jeopolitik sarsıntılardan bir tanesinin gerçekleşmesi durumunda bu coğrafyayı Türkiye'nin parçası olarak tutmanız mümkün olmaktan çıkar" dedi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinde Suriye mafyasının ortaya çıktığını ileri süren Özdağ, şöyle devam etti:

‘SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN ŞİMDİYE KADAR 40 MİLYAR DOLAR HARCANDI’

"Kendi aralarında Arapça'nın değişik lehçelerini konuşan bir mafyaya karşı mücadele çok zor. Ensar-muhacir edebiyatı yapanlar, fuhuşun Suriyeliler ile birlikte nasıl yayıldığını gözden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Bu, Suriyelilerin ahlaki sorunu değildir. Açlığı aşmak için satacak bir şeyi kalmayanların vücutlarını satmalarıdır. Cinsel hastalıklar korkutucu ölçüde artmıştır. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için şimdiye kadar 40 milyar dolar harcadı. Bu para, Türkiye gibi dünyanın en borçlu, en yüksek faizle borç alan bir ülkesi için çok büyük bir miktardır. Bu para ile Türkiye, örneğin maliyet bedeli üzerinden 12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi. Sonuç olarak, Türkiye'nin ve Suriyeli sığınmacıların iyiliği için Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin sağlanması tek çözümdür. İYİ Parti, Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmeleri için gereken her önlemi alacaktır."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
REİSCİK ,SURİYEYE AYAR VERECEM DERKEN,ÜLKENİN AYARINI BOZDU.
Helal olsun, şu Suriyeli kaçkınlara doğrudürüst haddini bildiren başka bir vekil yok, iyi ki varsın sayın Özdağ...
Vallahi doğru söylemiş
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