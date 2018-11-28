İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç savaştan en zararlı çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artıyor. Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3 milyon 800 bin Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden 1'i Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir."

SURİYELİLERİN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ŞEHİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin belirli kentlerinde Suriyelilerin ya nüfus üstünlüğünü ele geçirdiğini ya da nüfusun yüzde 25-30'luk dilimine ulaştığını ifade eden Özdağ, yurt genelindeki 3 milyon 800 bin Suriyelinin 1 milyon 600 bininin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yaşadığını kaydetti. Kilis'te çoğunlukta olan Suriyelilerin, Kilislilere, "Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi" diyerek tecavüzkâr şekilde davrandığını iddia eden Özdağ, "Suriyeli sığınmacıların bir an evvel ülkelerine dönmelerinin zemini hazırlanmazsa, Ortadoğu'da sık sık rastladığımız jeopolitik sarsıntılardan bir tanesinin gerçekleşmesi durumunda bu coğrafyayı Türkiye'nin parçası olarak tutmanız mümkün olmaktan çıkar" dedi.