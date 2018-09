İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahalli idareler seçimlerine yönelik bir parti ile an itibarıyla herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı veya konuşmalarının olmadığını bildirdi.

Akşener, partisinin TBMM'deki grubunun yönetim salonu ve çalışma odalarını ilk kez ziyaret ederek incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, AK Parti ile MHP arasında mahalli idareler seçimlerinde bir ittifakın olacağının görüldüğünün aktarılmasının ardından değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasi yapılar, 'ille de ben ittifak kuracağım' dedikleri zaman bizim söyleyecek bir sözümüz olamaz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akşener, İYİ Parti'nin diğer partilerle bir ittifakının olup olmayacağı sorusunu ise "Biz an itibarıyla 7/24 aday tespiti için çalışıyoruz. İttifak anlamında değil, her anlamda söylüyorum, Türkiye'nin yararına olan, Türkiye'nin hayrına olan herhangi bir durumda elbette Türkiye'nin yanında yer alır İYİ Parti. Onun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Onun dışında an itibarıyla herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı, konuşmamız yoktur." şeklinde yanıtladı.