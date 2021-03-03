İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'ye yüklendi: "İYİ Parti, önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili izleyecekleri tutumu, " İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" sözleriyle açıkladı. Akşener, fezlekeler konusunda partisinin tutumunu sorgulayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de tepki göstererek, "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın. Ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin" görüşünü dile getirdi. Cumhur ittifakı ortakları AKP ve MHP, PKK'ye destek vermekle suçladıkları bazı HDP milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na getirmeyi tartışırken, siyasi partiler de tutumlarını açıklamaya başladı. Bu konuda gözlerin çevrildiği partilerden birisi de, milliyetçi duyarlılığı yüksek seçmen tabanına sahip olan İYİ Parti.

Parti içinde Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun da bulunduğu bazı siyasetçiler, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamış, bazı partililer ise dosyaya göre karar vereceklerini ifade etmişlerdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Meclis grup toplantısında partisinin izleyeceği tutumu açıkladı. "Tutumumuz net" İktidarın yeni gündeminin fezlekeler olduğunu belirten Akşener, iktidar ve MHP'den partisinin tutumunu sorgulayan açıklamalarına tepki gösterdi: "Yalnız bu arkadaşlar nedense, kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar. Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. "Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz."

Partisinin "terörün yanında yöresinde olmayacağını, teröristle masa kurup pazarlık yapmayacağını" belirten Akşener, "Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz" dedi. Partisinin adaleti, siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara alkış tutmayacağını ifade eden Akşener, partisinin tutumunu şöyle açıkladı: "Mesela İyi Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar." "Netflix kıvamındaki açıklamalara cevap versin" Akşener, salı günkü grup toplantısında partisinin tutumunu "netleştirmesini" isteyerek, "CHP ve İYİ Parti kimin tarafındadır, dokunulmazlıkların kaldırılmasına var mıdır?" sorusunu yönelten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin, HDP ile ilgili kapatma davası başvurusu yapacakları yönündeki sözlerine göndermede bulunan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: