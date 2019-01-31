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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bilecik’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaret ve açılışlar için Bilecik’e geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için CHP ile ittifak yapılan Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki adaylarını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaret ve açılışlar için Bilecik’e geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için CHP ile ittifak yapılan Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki adaylarını ziyaret etti. İlk olarak Pazaryeri’ne giden Akşener kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Burada esnafları ziyaret eden Akşener, girdiği bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek, sorunlarını dinledi.

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