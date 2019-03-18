İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da

Ekonominin iyiye gitmediğini savunan Akşener, "İşsiz gençler ortada. Her ailede iki işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. İnsanlar bana 'açım' diye bağırıyor. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de nohut üretimi bitti. Şimdi çok korkuyorum, Tunus'tan, Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Onun için 5 liraya mal ettiğiniz zeytini 2,5 liraya alan yok." dedi.

Akşener, tarımın ihmal edildiğini savunarak, "Türkiye'de nohut üretimi bitti. Şimdi çok korkuyorum, Tunus'tan, Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Onun için 5 liraya mal ettiğiniz zeytini 2,5 liraya alan yok." ifadelerini kullandı.

Güzel bir seçim kampanyası yürütmeyi temenni ettiklerini belirten Akşener, "Güzel güzel bir kampanya yürütülsün, bizler gelelim oy isteyelim. Elbette tercih edenlere saygı duyalım. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ve AK Parti seçmenini biz kardeşimiz canımız, kanımız görüyoruz. Sen bizim seçmenimizi ve bizleri, illet, zillet ve terörist olarak görüyorsun. Bu nasıl bir anlayıştır?" diye konuştu.

