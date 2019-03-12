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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Gümüşhane'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

Meral Akşener: "Allah'ıma bin şükür, 'hırsız' diyemediler, 'ahlaksız' diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunları söyleyemediler"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 yıldır politika yaptığını belirterek, "Allah'ıma bin şükür, 'hırsız' diyemediler, 'ahlaksız' diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunları söyleyemediler." dedi.

Akşener, partisince Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingin ardından geldiği Gümüşhane'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mustafa Canlı için destek istedi.

Canlı'ya kefil olduğunu dile getiren Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bir yerel seçim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bir yerel seçim. Gümüşhane'de 5 aday var. Bunun Gümüşhaneliler tarafından bakılması gereken yanı şu, hangisi daha iyi hizmet eder, hangisinin projeleri daha iyi, Gümüşhane'yi hangisi yukarı doğru taşır. Ama öyle bir dil ile gidiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, sanki 81 ilde kendisi seçilecek. 'Beka beka' diye tutturdular. Mustafa Canlı MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Senin Gümüşhane'nin bekasına ne zararın oldu kardeşim? Şimdi seçilirse bekasına ne zararı olacak? Dolayısıyla Gümüşhanelilerin Mustafa Canlı'nın bu gayretini değerlendireceğine inanıyorum."

Akşener, 25 yıldır politika yaptığını dile getirerek, "Allah'ıma bin şükür, 'hırsız' diyemediler, 'ahlaksız' diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunları söyleyemediler." diye konuştu.

Ziyarette Akşener'e, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mustafa Canlı ile parti yöneticileri eşlik etti.

Akşener, ziyaretin ardından karayoluyla Erzurum'a hareket etti.

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