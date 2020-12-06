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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Haziranda seçim bekliyorum

06.12.2020 01:14 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Haziranda seçim bekliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2021 yılının haziran ayında erken seçim beklediğini söyledi. İYİ Parti lideri, AK Parti'nin seçim kazanmasının da mümkün olmadığını öne sürerek, "Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV'de 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Gazeteciler Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Akşener, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE SAYIN ERDOĞAN OLSUN AŞIYI"

Erdoğan’ın aşı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Akşener, "Önce Sayın Erdoğan olsun aşıyı, o zaman bakalım duruma. Aşı yaptırılması lazım" diye konuştu.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye ekonomisini bu kadar paranın rahatlatması mümkün değil. Ama niye Katar'a satıldı diye bir kavram yok. Katar yerine matara da olabilir. Bizim parti olarak, Türkiye'ye yabancı yatırımın gelmesine itiraz etmemiz mümkün değil. İster Hollandalı ister Katarlı orada mesele yok. Tank Palet Fabrikası konusunda, dövüşe dövüşe manevi manada dövüşe dövüşe helak oldu Türkiye. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Bilinen nedir? 50 milyon dolarlık eksik sebebiyle verildiğine dair. Tecrübe, bilgi birikimi getirecek bir yatırımsa 50 milyonu biz verelim getiren ele. Bütün mesele Katar ile olan ilişkilerdeki gizlilik. Su meselesi deniliyor ne olduğunu bilmiyoruz, ticari sır diye bir kavram var. Katar'ın Katar olmasıyla, Müslüman olmasıyla alakası yok, bu gizlilikle alakalı bir durum. Bu tür ilişki biçimleri ileri aşamalarda bu ülkenin başını derde koyar.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den erken seçim çağrısıKılıçdaroğlu ve Akşener’den erken seçim çağrısı

"KARARSIZ SEÇMEN KİTLESİ OLUŞTU"

Tarihe not edelim kavga eden kaybedecek. Vatandaş seçim istiyor ama kavga istemiyor. Vatandaş kendi derdinin konuşulmasını istiyor. Siyaset sınıfı şu anda vatandaşın talebine uygun kendini henüz konumlandıramadı. Bizim yaptığımız bu makul siyasetin karşılığı olarak, AKP'ye göz kırptığımız gibi suçlamalarla karşılaşıyoruz. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye'yi taşıyamıyor. Mecburen bu seçim olacak 2023’e kalamaz. İkincisi fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Seçim kazanmaları mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var.
Kararsız seçmen kitlesi oluştu. O kararsız seçmenlerin dağıtılması gibi bir kavram var, en yüksek oya tekabül eden siyasi yapıya en fazlası konuyor. Halbuki koptuğu yer orası. Eğer hiç kararsızı dağıtmadan baktığınız zaman, gerçekten ciddi bir düşüş var. En fazlası da AKP seçmeninden.
Türkiye siyasi rekabeti kaybetti. Parlamenter sisteme geçişle ilgili yeni partiler de aynı noktada olduğu için ben buna iş birliği içerisinde rekabet diyorum. İki siyasi parti ile iş birliği içerisinde rekabet etme konusunu normal karşılıyoruz. Millet İttifakı'nın içinde beraber olmakta sakınca görmüyorum. Memnuniyet duyarım.

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