İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Hiçbir belediye başkanının ve yakınlarının zenginleşmesine göz yummayacaksınız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis üyeleri ve partililerinden, hiçbir belediye başkanının ve yakınlarının zenginleşmesine göz yummamalarını istedi. Akşener, partisince Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Güçlü Türkiye Buluşmaları-1.Yerel Yönetimler Çalıştayı"nın açılışında, İYİ Parti'nin Türkiye'ye iyi geldiğini ve partilerinin teklifiyle kurulan ittifak sayesinde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi şehirlerde yerel seçimlerin kazanıldığını söyledi. İYİ Parti'nin, 82 milyonun üçüncü seçenek olarak gözünü çevirebileceği bir siyasi parti olduğunu belirten Akşener, "Türkiye hayalim, ülkeyi bayram sofrasına oturtmak. Allah nasip ederse milletin teveccüh göstereceğine inanıyorum. Bu ülkeyi demokrasiye, adalete, ekonomik zenginliğe, kuvvetler ayrılığına, hürriyete kavuşturacağımıza inanıyorum. O bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza, bayram sofrasında bayramı kutlayacağımıza inanıyorum. Bayram sofrası ya anneannedir ya babaannedir. Onun evinde toplanılır. Diyarbakırlı damat da Edirneli gelin de oradadır. Kulağı küpeli kuzen de oradadır, saçı mora boyanmış yeğen de oradadır." diye konuştu.

- "Yiğidi öldür hakkını yeme" Mecliste saygın, konusunda uzman ve iyi insanlardan oluşan bir grup oluşturduklarını ifade eden Akşener, şunları kaydetti: "Meclis üyelerimiz ve partililerimizden tek şey istiyorum. Hiçbir belediye başkanının ve yakınlarının zenginleşmesine göz yummayacaksınız. Hiçbir belediye başkanının vatandaşa verdiği sözleri yerine getirmemesine göz yummayacaksınız. Vatandaşımıza verilmiş her sözün yerine getirildiğini görmek için takipçisi olacaksınız. İyi belediyecilik anlayışı içerisinde ortaya koyduğumuz hakkaniyet, adalet, liyakat, ortak akıl gibi konulara dikkat edeceksiniz. Rüşvet, akraba kayırma gibi konularda toz zerresi kadar taviz vermeyeceksiniz. Çünkü bugünkü iktidarın bu kadar seneler boyu işbaşında kalmasının sebebi budur. Yiğidi öldür hakkını yeme. İlk başladıkları dönemi kastediyorum. Yerel yönetimlerde ortaya koydukları, bu saydığım performanstır, duruştur, hizmet odaklı olmasıdır." Fıtratı dolayısıyla mızmızlık yapmayı ve ağlamayı sevmeyen bir insan olduğunu vurgulayan Akşener, zorlu süreçler yaşamasına ve iftiralara maruz kalmasına rağmen "Dayak yerim, posta yemem abi" geleneğinden geldiğinden dolayı şikayette bulunmadığını dile getirdi.