İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa’da

Konuşmasında iktidarı eleştiren Akşener, "Süleyman Demirel’in bir sözü var, ’Kaynamayan tencere her iktidarı sallar’ diye. Çiftçinin, memurun, emeklinin, yaşlının sorununu konuşmaya devam edeceğiz. Sonuç itibariyle bu yerel seçimlerde projeleri olan hizmet anlayışı beğenilmiş adaylarımız kazanacak. Her iki adayım da kazandıklarında Turgutlu’nun da Manisa’nın da gelirini israf etmeyecekler. Her ikisi de hizmet yapacaklar. Yandaş, akraba, dost kayırmayacaklar. Oy verenin de, vermeyenin de belediye başkanı olacaklar. Hak, adalet, demokrasi ve liyakata dikkat edecekler. Üreten bir belediye anlayışı ile çalışacaklar. Eksik yaptıkları bir şey olursa bana söyleyeceksiniz ve her ikisine anne terliği vuracağım." diye konuştu.

Millet ittifakı ve CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Turgutluspor atkısı hediye etti.

Akşener’e Turgutlu ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve partililer eşlik etti.