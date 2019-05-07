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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımızla yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 00:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımızla yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız."


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