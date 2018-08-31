İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamasında ekonomik gelişmeler ve dış politikada iktidarın söyleminin, 'dış güçlerin saldırılarına karşı bir milli mücadele yürütüldüğü' şeklinde olduğunu belirtti.

Beyanların bu yönde olmakla birlikte her iki alanda alındığı ifade olunan tedbirlerin ne yurt içinde ne de yurt dışında yeterli güveni sağlayamadığını ve inandırıcı olmadığını belirten Akşener, "Ekonomik duruma ilişkin olarak ortada uçuşan rakamlar ise iktidarın en güçlü olduğu alanın Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi çarpıtılan istatistikler olduğunu ortaya koymaktadır.

"AKP-MHP İTTİFAKINI AŞMAK DURUMUNDADIR"



Gündemdeki sorunlar eğer bir 'milli mücadele' gerektirmekteyse alınması gerekecek tedbirlerin vüsatı AKP-MHP İttifakını aşmak durumundadır. Nitekim bu anlayışla 14 Ağustos tarihinde yaptığım bir basın açıklamasında 'görüş ve önerilerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de milli egemenliğimizin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Milli Ekonomi Gündemi ile toplantıya davet ediyorum' demiştim. Meclisin halen de tatilde olması ve bu çağrımıza yanıt verilmemiş olmasından da rahatsızlık duymaktayım" dedi.