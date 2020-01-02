İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Tezkereye 'hayır' oyu verme kararı aldık"

Konuya önce partisinin başkanlık divanında görüştüklerini ve yapılan oylama sonucunda 'hayır' kararı aldıklarını belirten Akşener, "Başkanlık divanımız, tezkerenin Türkiye'nin mili güvenliği için tehdit oluşturacağını, vatanın bağrından çıkmış Mehmetçiğimizin haksız bir şekilde şehit olabileceği, 2 bin kilometre uzaklıktaki bir yere muharip güç göndermenin sakıncalı ve yanlış olduğu, Suriye'de olduğu gibi bir Arap iç savaşının parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi. Suriye'deki iç savaşın parçası olduk. Suriye deneyiminin getirdiği sonuçlara bakıldığında Türkiye ne kazandı? Türkiye 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı, 50 milyar dolar para harcadı. Rusya ile hem kuzeyde hem de güneyde sınır olduk. PKK'nın Suriye'de de bir devletleşme yönünde sağlam adımlar atmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine değinen Akşener, devleti ilgilendiren konularda parti içerisinde demokrasiyi işlettiklerini, Libya tezkeresinde de aynı yöntemi kullandıklarını ifade etti.

Akşener, Suriye deneyiminden yola çıkılarak, Türkiye'nin, iç savaşın yaşandığı Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter kuvvetleri arasında arabuluculuk yapmasının doğru olabileceğini ancak asker göndererek iç savaşın bir tarafı olunmasını yanlış bulduklarını dile getirdi.

Meral Akşener, "Başbakanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. İYİ Parti olarak oy birliğiyle 'hayır' oyu verme kararı aldık. Bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceğini, milli güvenliğimizi tehdit edeceğini düşünüyoruz. İnşallah ülkemiz bu işten büyük zarar görmez." diye konuştu.

Türkiye'deki sıkıntıların nedeninin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi" olduğunu iddia eden Akşener, "Meclis işlemiyor, tek bir şahsın hayallerine, gençliğinde aldığı Kahire öğretesinin oluşturduğu sabitelere ve Orta Doğu'nun lideri olma hayallerine ve olaylara duygusal yaklaşımına bağlı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu dış politikadaki bu garip durumla karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Tarihçi olduğunu anımsatan Akşener, şunları söyledi: