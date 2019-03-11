İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tokat'ta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, bu millete, Türk milletine bir Meral değil bin Meral feda olsun" dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a giderken Samsun'un Havza ilçesinde bir tesiste partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada Akşener'e partililer tarafından Havza semaveri ve tablo hediye edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, "Belediye başkanı adaylarımızın tamamının kazanacağına inanıyorum. Buradan aldığım enerjiyi Trabzon ve Tokat'a götüreceğim. Türkiye inşallah 31 Mart akşamı iyi olacak. Mart'ın sonu bahar." diye konuştu.

Akşener, Tokat-Amasya il sınırı Kuruçay mevkisinde partililerce karşılandı.

Turhal ilçesinde seçim bürosu yakınında vatandaşları selamlayan Akşener, Tokat'a geçerek partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlere 20 gün kaldığına işaret eden Akşener, "Tek adam rejiminin ne olduğunu gördünüz. Demokrasi olmazsa ekonomi olmaz. Hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Hukukun üstünlüğü olmazsa adalet olmaz." ifadelerini kullandı.