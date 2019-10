İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Trump'ın mektubunun savuşturulması vatandaşı rencide etti

"Çünkü yürümüyor buradaki iş, vatandaş gördü. Yürümüyor, bir tek kişinin her şey hakkında karar vermesi… Günlük hayatla ilgili bir hukuki bir mesele yaşadınız, insanlar kendini güçlü hissetmiyorsa verilen karardan emin değil. 'Bana haksızlık yapıldı diyebiliyor.' Hukukun üstünlüğünün algılanması yerlerde.

"Kemal Bey'in açıklaması bizim için muteberdir. Siyasi partilerde elbette demokrasiyi uygulamaya kalkıştığınız zaman farklı farklı görüşler olabilir. Ama genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, onun yaptığı bir açıklama var, o beyan esastır."

'Sayın Gül hakkında bir bilgi olmadan da konuşmak doğru değil'

Ali Babacan hareketine destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olması halindeki tutumunun sorulması üzerine Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü var ya hani doğmamış çocuğa don biçmemek diye. Şimdi çok hızlı değişiyor her şey. Yani hep beraber Mehmetçiğin arkasında durduk aynı gün meğerse Trump büyük hakaretler içeren bir mektup yazmış. Yani her dakika bir şey değişiyor Türkiye'de, Sayın Gül hakkında bir bilgi olmadan da konuşmak doğru değil. Dikkatli oluyoruz biz bu konuda. Ama samimiyetle her iki partinin de kurulmasının Türkiye için faydalı olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.