AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Nisan günü herkesin yüz yüze bakacağını, kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir. Her biri bu ülkenin birinci sınıf vatan evladıdır." dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, "1 Nisan sabahı aynı eczaneden alışveriş edeceksiniz. Aynı fırından ekmek alacaksınız. Aynı doktora muayene olmaya gideceksiniz. Kadınlarımız aynı arkadaşlarıyla cuma dualarına gidecek, aynı arkadaşlarıyla 41 Yasin okumaya gidecek, aynı cemaatle namaza duracaksın ve sonuç itibarıyla birbirinizin yüzüne bakacaksınız." açıklamasını yaptı.

"Bir kardeşiniz, bir ablanız olarak Allah rızası için şu tepedekilerine uymayın birbirinizi kırmayın" diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir. Her biri bu ülkenin birinci sınıf vatan evladıdır. Ama Millet İttifakı'nın içinde yer alan CHP, İP 24 Haziran için söylüyorum DP, SP'nin oy oranı 18 milyon insan. Bu 18 milyon insana terörist diyeni ben kınıyorum misliyle kendisine iade ediyorum. Birbirinizi kırmayın, incitmeyin aranıza gelip fitne sokanlardan uzak durun. 1 Nisan günü bütün hayatınız bu koca koca dillerle konuşanlar koca koca laflarla terörist diyenler kalkıp gidecek aranızdan ama birbirinizin yüzüne bakacaksınız."