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  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu tezkere hayır getirmeyeceği, milli güvenliğe ters olacağı için ‘hayır’ oyu vereceğiz" dedi.Akşener, TBMM’de kapalı grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu tezkere hayır getirmeyeceği, milli güvenliğe ters olacağı için ‘hayır’ oyu vereceğiz" dedi.
Akşener, TBMM’de kapalı grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Tezkerenin Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturacağını iddia eden Akşener, Mehmetçiğin şehit olabileceğini, bir iç savaşın parçası olmanın fayda getirmeyeceğini, Suriye’de iç savaşın parçası olmanın Türkiye’ye herhangi bir kazanımı olmadığını söyledi. Meral Akşener, “Bu deneyimden yola çıkarak 2 bin kilometre ötede Türkiye’nin iki gücün arasında arabuluculuk yapması doğrudur ama muharip asker göndermesini doğru bulmadık. İYİ Parti olarak oy birliğiyle ‘hayır’ oyu vereceğiz. Bu tezkerenin hayır getirmeyeceği, milli güvenliğe ters olacağı için ‘hayır’ oyu vereceğiz” dedi.
Akşener, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede tezkerenin kapsamını sorduğunu ifade ederek, “Bakanın verdiği yanıt ‘Evet ucu açık’ oldu” ifadelerini kullandı.

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