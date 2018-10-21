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İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, Anamur'da 'andımızı' okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 82 projenin açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay'ın 'Andımız tekrar okunabilir' kararının ardından öğrenci andını okudu.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 82 projenin açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay'ın 'Andımız tekrar okunabilir' kararının ardından öğrenci andını okudu. Belediyeye ait çok amaçlı salonun açık hava bölümünde Anamurlulara hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete yüklendi. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke ekonomisini kötü yönettiğini belirterek, Erdoğan'ın erken emeklilik teklifi için 'Bu milleti bu yükün altına sokamayız' şeklindeki ifadesini anımsatan Akşener, Yahu saştanak temahınızın altına çektiğiniz makam araçlarının sayısı 120 bin. O araçların her birine her ay bir emekliden fazla para veriyorsunuz. Kaymak arıyorsan kulak ver. O arabalardan inin. İndiğiniz anda al sana kaynak. Konforunuzdan kısın, vatandaşı rahatlatın dedi. 'SARAYA ZABITA MI GÖNDERELİM' Anamur Belediyesi'nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Akşener, Fırıncı ve bakkal raflarında şov yapan zabitlerin olduğunu dile getirerek, Saraya buradan zabıta mı gönderelim Mühendis ekonomisini gördük. İMF ekonomisi gördük ama zabit ekonomisini ilk kez görüyoruz ifadesini kullandı. 'MİLLETİ ALDATMAKTAN VAZGEÇİN' Akşener, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin de şunları söyledi Milleti aldatmaktan vazgeçin. Viyana sözleşmesi açık. Hakkında ağır suç iddiaları bulunan başkonsolosun dokunulmazlığı yoktur. Bu kadar açık bir hükme rağmen, üstelikte Türkiye'ye meydan okumuş bir konsolosun gitmesine göz yumulması kabul edilemez. Konuşmasının ardından İYİ Partili Anamur Belediyesi'nce hayata geçirilen 82 projenin açılış kurdelesini kesen Akşener, Danıştay'ın kararının ardından öğrenci andını okudu.

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