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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraat etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraat etti!

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akşener ve Kahraman'ın avukatları katıldı. Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç, atılı suç gereği Akşener'in cezalandırılmasını talep etti.

Akşener'in avukatı Meral Alemdar ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan 34. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail Kara, "Yüklenen suç açısından kastı bulunmadığı" gerekçesiyle Meral Akşener'in beraatine hükmetti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Meral Akşener CHP'le ittifak kurmaz inşallah ben CHP'ye oy vermek istemiyorum bundan önceki şeçimlerde CHP'ye verdim bir cacık olmadığını gördüm ittifak olurlarsa kendileri kaybeder ben gidip ya AKP'tiye atarım oyumu yada hiç gitmem.
Hakareti eden AKP'li İsmail Kahraman, sanık yapılan Meral Akşener. Hırsızın evsahibini bastırdığı devirde yaşıyoruz.
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