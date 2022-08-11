HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna çok konuşulacak cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna çok konuşulacak cevap!

11.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Haziran genel seçimleri giderek yaklaşıyor. Parti liderleri de çalışmalarını hızlandırmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşın sorunlarını dinleyen Akşener, bir esnafın kendisine yönelttiği cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna çok konuşulacak cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Meydanda toplanan vatandaşlara da hitap eden Akşener, Türkiye'de çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını öne sürdü. Akşener, yolda gelirken il başkanına geçtikleri yerlerdeki kiraları sorduğunu dile getirerek, "Avanos'ta kiraların 3 bin, 3 bin 500 lira olduğunu söyledi. Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir." diye konuştu.

qq

'ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN OLAMAZ'

Kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişinin, "başöğretmen ve uzman öğretmen düzenlemesine" tepkili olduğunu belirtmesi üzerine Akşener, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik öyle bir makamdır ki sizin ciğerpareniz evlatlarınızı teslim ettiğiniz insandır. O öğretmeni mutlu etmek bu ülkenin görevidir. Atanamamış öğretmen olamaz. Ya okulları açma ya da öğretmenleri tayin et. Bu ülkede atanamamış öğretmen bırakılması ülkeye, evlatlarımıza ihanettir." dedi.

ee

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLACAK MI?

Girdiği bir iş yerinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” diyerek cevap verdi. (AA/İHA)

ww

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye ile diplomatik temas olacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladıSuriye ile diplomatik temas olacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı
Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı! Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı!
Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Meral Akşener İYİ Parti 2023 seçimleri aday

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı

Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.