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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den istifalara ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifalara ilişkin "İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den istifalara ilişkin açıklama

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tarihi Ulu Cami civarındaki ve tarihi Kapalı Çarşı'daki esnafla buluştu. Ardından Mudanya ilçesine geçen Akşener, bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Bizim Tuğba hanımla beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Partiye geçti. Dün istifa eden Tuğba hanımın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle istifa edeceğine dair bir konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğu."

Akşener, istifa eden milletvekilleriyle ilgili kararı en iyi seçmenin vereceğini vurguladı.

"BİZ TÜRKİYE'NİN ÇIKARINI TERCİH ETTİK"

Seçimlerde partisinin değil Türkiye'nin çıkarını düşündüklerini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dur. Bursa'nın alınabilmesi için oy istemek için 10 ilçeyi tek tek dolaştım. Sonuç olarak Bursa'da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla söylüyorum. 'Biz bazı hatalar yaptık' dedi. Biz İYİ Parti olarak zaman zaman bazı ikilemlerle karşılaştık. Burada ya partinizin ya da Türkiye'nin çıkarı. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tutmadığını savunan Akşener, "Sayın Erdoğan için de hayırlı olmadı. Biz fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Anketlerden çıkan sonuca göre vatandaşların yüzde 65'i parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Akşener, daha sonra, Mudanya ilçesinde yaptığı ziyaretlerde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. (AA)

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