İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Semiha Yıldırım'a özür

İYİ Partili Levent Özveren, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı.

MERAL AKŞENER'DEN ÖZÜR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener "Dün ben Semiha Abla'nın bu konudan bilgisi olup olmadığını öğrenmek için Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım ve bana bilmediğini söyledi. Ben o nedenle dün tweet atmadım. Çünkü Başak Demirtaş'a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweetle halledemiyorsun. Salı günü grup toplantısında, başı sonu belli bu konuyu konuşmak üzere bıraktım.

"AMASIZ, ANCAKSIZ, LAKİNSİZ..."

İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim. Öncelikle, Levent Özenen'in 13 Temmuz 2016'da Semiha Yıldırım için attığı bir tweet var. Bunun için Semiha Yıldırım'dan, İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Çünkü bir kadının incitilmesi kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum. AK Parti'nin yöneticileri bu konuda çok mahir, keşke öznesinin Semiha Hanım olduğu o tweet üzerinden değil de; benim sözlerim, benim davranışlarım, siyasi duruşum üzerinden o tweetler, hastaglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bir üyemiz tarafından kendisinin özne yapıldığı çirkin tutum ve davranışlar nedeniyle; Genel Başkan olarak Semiha Hanım'dan amasız, ancaksız, lakinsiz özür diliyorum.



Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir, her zaman karşısındayım, her zaman da karşısında olacağım. pic.twitter.com/SYuvzIqZzh — Meral Akşener (@meral_aksener) July 10, 2020



