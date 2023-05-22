Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Sinan Oğan' açıklaması: Kararını saygıyla karşılıyorum ama...

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında yayınlanan Seçim 2023 programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

"SEÇMENİN ERDOĞAN'A OY VERMEYE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasına ilişkin konuşan Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan'ın kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. Ama o yüzde 5.3'lük seçmenin koştura koştura Erdoğan'a oy vermeye gideceğini düşünmüyorum. Sinan Oğan'ın kararına şaşırdığımı söyleyemem."

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'daki bir otelde basın mensuplarının karşısına çıkarak 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Konuşmasında HDP vurgusuyla dikkat çeken Oğan, "Herhangi bir pazarlık yapmadan, talepte bulunmaksızın ilkelerimizi savunduk." mesajını vererek, "Millet İttifakı yeterli başarıyı gösterememiştir, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamıştır, parlamento çoğunluğunu sağlayamamış, istikrar faktörünü ıskalamıştır." ifadelerini kullanmıştı.