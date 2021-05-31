HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den vatandaşa damatlık hediyesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den vatandaşa damatlık hediyesi

31.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, ziyaret sırasında giyim mağazasına alışverişe gelen bir vatandaşa düğün için hazırlık yaptığını öğrenince damatlık hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den vatandaşa damatlık hediyesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere hava yoluyla Hatay’a geldi. Akşener’i Hatay Havalimanı’nda İl Başkanı Şefik Çirkin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri çiçeklerle karşıladı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra konvoy halinde Kırıkhan ilçesine gitti. Akşener'e burada İYİ Parti milletvekilleri Nuri Okutan, Lütfü Türkkan, Koray Aydın ve Mehmet Arslan ile CHP milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal eşlik etti.

576d732d0147d8bf70ca2818dc17448b

İlçede esnafla sohbet eden Akşener, sıkıntılarını Mecliste dile getireceğini ifade etti. Akşener, ziyaret sırasında giyim mağazasına alışverişe gelen bir vatandaşa düğün için hazırlık yaptığını öğrenince damatlık hediye etti.

fc38898f1bcefa26878daae484854022

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Facia böyle teğet geçtiFacia böyle teğet geçti
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Hatay Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

MİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalandı

MİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalandı

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.