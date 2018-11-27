Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Aziz milletim, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz yıllardır mağdur ediliyor. Bugün her 4 öğretmenden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor. 3 bin 600 ek gösterge vermek için adım attık ancak seçimden önce söz verenler el kaldırıp reddettiler. Okullar sadece seçim dönemi akıllarına geliyor. Sınıflarını boşaltıp çoluk çocuk miting alanına taşıyorlar. Verdikleri örnekler bile yanlışlarla dolu. İktidarın başındaki kişi 'Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi var, bizdeki rakam 8 milyona yaklaştı' dedi. Peki, Almanya'da işsiz üniversite mezunu yüzde 4 bizde yüzde 30. Gurur duyacaksan öğrenci sayısıyla değil, onlara iş bulup onunla duy. "Çocuklarımızı bir deneme tahtasına çevirdiler. Her sene sistem değiştirdiler, sistem değiştirmeseler sınav tarihi değiştirdiler. "Her gelen Bakan sil baştan yaptı. Andımız’ın kaldırılmasını savunurken düşmanca ifadeler kullanan bir kurumun neresine milli diyeceğiz. Trinida Tobago diye bir ülkenin adını duydunuz mu? PISA araştırmalarına göre Türkiye matematik seviyesinde bu ülke ile aynı seviyede.

"Bakan açıklıyor. 110 bin atanamayan öğretmen var. Şimdi atamaya bile torpil skandalı araya sokuyorlar. "Türkiye'yi uçuracağım dedi, el hak uçurdu da. Ama nereden uçurdu? Uçurumdan aşağıya uçurdu. 2071 dedi ama geldiğimiz yer 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek, hayaller 2071, gerçekler 2002. "Öyle şeyler anlatıyor ki sanırsın sütten çıkmış ak kaşık. Çizdiğin toz pembe tabloya kendin inanıyorsan gerçekten sana yazık. İnanmayıp yalan konuşuyorsan bu millete yazık. Gerçekleri saptırıp seçimlere kadar oyalıyorsan bu millete yazık. Bir pazarlama tekniği Türkiye'de de uygulandı. Türkiye'deki adı 'Kara Cuma.' Vatandaş alışverişe soktu, demek ki her şey yolunda dediler. Hayır millet ihtiyacını üç beş kuruş ucuza alabilmek için koştu. Aziz milletim sen gerçeğin tam kendisini yaşıyorsun, onlar da borazan medyayla. "Merkel'le, Putin'le sorunu yok. Ama enflasyon düşmüyor. Bu sefer ne yapacak? Bu sefer yeni bir lobi icat etti. Nedir o? Soğan lobisi. Meğer memleketi kasıp kavuran, mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki zirai ilaçlara o zamları yapan o değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış. 80 milyon bunlarla dalga geçiyor şimdi. Borozan medyanın attığı manşete bak: Mardin'de 30 soğan ele geçirildi. Ne yapacaklardı tezgâhta bırakıp üstünü kar mı kaplayacaktı? Ekonominin durumu soğan mı? Domates uçmuş gitmiş. Yarın meralarını da mı basacaksın? Sera sahipleri dikkatli olun, bir anda polisi tepenizde bulabilirsiniz. Ülkede enflasyonun sebebi bakkallar, pazarcılar. Milleti buna inandırmaya çalışıyorlar.

"Stokçulara izin vermeyecekmiş. Stokçu kim gariban. Buradan söylüyorum en büyük stokçu 13 tane uçağı, 300 tane aracı olandır. Depoda stok arayacağınıza yandaş tüccar tespit edin. Stokçuluk enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Bir ülkede stokçuluk varsa, o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir. "Senin karşında demo muhalefet yok. Suya götürüp susuz götürdüğün siyaset acemileri yok. Konfor düşkünü muhalefet yok karşında. 'Ey!' dediğinde susan yüreksizler yok karşında. Dışarıdan talimat alan muhalefet yok karşında. Açığını bulup diz çöktüreceğin muhalefet yok karşında. "Emeklilikte yaşa takılanlarda gördünüz, sizin sözünüz suya yazılıyor, bizimki kayaya kazınıyor. Siz damatlarınıza bakanlık, maliye, hazine hediye ediyorsunuz. Bizimkiler yandı, biz en fazla bir tane altın takıyoruz. Siz Yunan hayranı fesli delilere geçmiş olsuna gidiyorsunuz, biiz gazilere geçmişe gidiyoruz. Sizin bekâsını düşündüğünüz 10 yandaşınız var, bizim 81 milyon vatandaşımız var. İşte o yüzden sizden sonra bizimle Türkiye İyi olarak diyoruz. Hani bir şarkı söylüyordun, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' diye, şimdi sen o şarkıyı bitirdin yeni bir şarkı var, 'aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor.'