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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

24.09.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener konuşmasının devamında "Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım." dedi. Akşener'in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katıldı. Akşener, etkinlikte yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı. Akşener'in konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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'ÖZÜR DİLERİM'

Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

"Bu cepkenler, Anadolu, tarihimiz çok daha ileriydi. Anadolu'ya ilk adım attığımızda Türk tarihi kadına değerle doludur. Bu cepken ne biliyor musunuz? Tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, eziyet gören kadının zırhıdır, zırhı. Bugün bu cepken var mı? Yok. Niye yok? Çünkü sesimizi duyan yok. Ben Meral Akşener, İzmit'in Gündoğdu köyünden çıkmış bir mübadil ailenin kızıyım. Atatürk'ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Ve Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum, özür. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür. Onun için Emine Bulut'un acısı devam ediyor. Onun için Özgecan'ın acısı devam ediyor. Onun için Bergen'in, Bergen'lerin öldürülmesi devam ediyor. Şimdi bu ağır yükler hep bizimse eğer, biz kadınlarınsa eğer o zaman o yükleri taşıyan bu bedenler elbette gereken saygıyı, gereken ihtimamı, gereken gücü elde etmeliler."

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Meral Akşener atatürk

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