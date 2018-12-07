İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin, güç birliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde düzenlenen "Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak" konulu panelde konuşan Akşener, siyasete nasıl atıldığını anlattı. Siyasi hayatıyla ilgili bilgiler veren Akşener, Türk kadınının siyasetteki yerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Akşener, genel seçimlerde istedikleri kadın milletvekili sayısına ulaşamadıklarını vurgulayarak, bunun nedenlerine değindi.

Yerel seçimlerde kadın adayların daha fazla olmasına ve belediye başkanı seçilmesine dikkat edeceklerini belirten Akşener, "Ama henüz herhangi bir adı sizlerle paylaşma imkanım yok. Çünkü bir taraftan da malum güç birliği görüşmelerimiz devam ediyor. O görüşmelerle ilgili henüz somutlaşmış bir bilgim olmadığı için sizinle paylaşamıyorum. Dolayısıyla orada da genel seçimlerde aldığımız dersten çıkardığımız sonucu, inşallah daha olumlu bir şekilde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.