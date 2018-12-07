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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Akşener: - "(Yerel seçim) Henüz herhangi bir adı sizlerle paylaşma imkanım yok. Çünkü bir taraftan da malum güç birliği görüşmelerimiz devam ediyor" - "İYİ Parti'nin adayları, dedikodu etmeyecekler, iftira atmayacaklar, kimsenin onuruna, gururuna dokunacak tek söz söylemeyecekler"

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin, güç birliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde düzenlenen "Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak" konulu panelde konuşan Akşener, siyasete nasıl atıldığını anlattı. Siyasi hayatıyla ilgili bilgiler veren Akşener, Türk kadınının siyasetteki yerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Akşener, genel seçimlerde istedikleri kadın milletvekili sayısına ulaşamadıklarını vurgulayarak, bunun nedenlerine değindi.

Yerel seçimlerde kadın adayların daha fazla olmasına ve belediye başkanı seçilmesine dikkat edeceklerini belirten Akşener, "Ama henüz herhangi bir adı sizlerle paylaşma imkanım yok. Çünkü bir taraftan da malum güç birliği görüşmelerimiz devam ediyor. O görüşmelerle ilgili henüz somutlaşmış bir bilgim olmadığı için sizinle paylaşamıyorum. Dolayısıyla orada da genel seçimlerde aldığımız dersten çıkardığımız sonucu, inşallah daha olumlu bir şekilde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir düğün salonunda partililerle buluşan Akşener, genel seçimlerde çıkardıkları milletvekili sayısının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Kentleri yönetecek başkanların seçileceğini belirten Akşener, yerel seçimlerde kullanacakları dile dikkat edeceklerini söyledi. Yerel seçimlerde, adayların projeleri ve hizmet etme vaadiyle rekabet etmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti'nin adayları kendi işine bakacaklar, İYİ Parti'nin adayları yapacakları işleri anlatacaklar. Bulundukları ilçenin, büyükşehirin, o şehrin sorunlarını tespit edip, nasıl çözüm üreteceklerini anlatacaklar, dedikodu etmeyecekler, iftira atmayacaklar, kimsenin onuruna, gururuna dokunacak tek söz söylemeyecekler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu yarılmayı derinleştirecek bir tutumun tarafı olmayacaklar."

Partiye katılanlara rozet takan Akşener, Kocaeli'de partilerinin Kandıra Belediye Başkan Adayının Ercüment Şahin, Gebze Belediye Başkanı Adayının Burcu Çetinkaya, Körfez Belediye Başkanı Adayının Salih Şirin, Derince Belediye Başkan Adayının Nurcan Acaroğlu Göktaş olduğunu açıkladı.

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