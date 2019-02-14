HABER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Akşener: - "Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız"

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız." dedi.

Akşener, Mersin'deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Sonrasında Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz'a, 31 Mart'taki yerel seçim için destek istedi.

Akşener, yerel seçimlerin, Türkiye'nin bekası olarak gösterildiğini belirterek, "Beka meselesinin yerel seçimlerle bir alakası yok. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var ama kaçırılan konu şu, bu seçimde biz muhtar, belediye meclis üyesi, ilçe belediye başkanlarını, il belediye başkanlarını seçeceğiz. Bu seçimde inşallah Burhanettin Kocamaz'a devam diyeceğiz." diye konuştu.

Akşener, Türkiye'nin ekonomisine de değinerek, şöyle konuştu:

"Beka beka deyip, bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını, her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, bakın 24 Haziran'dan sonra dediklerim birer birer çıkıyor, o kulağı kızartmazsanız, bu uyarıyı vermezseniz 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede. O zaman bizi attığı için komple rahat. Koltuk ferah. Orada bir sorunumuz yoktu. Hepimizi attı."

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarını anlatan Akşener, birçok önerge verdiklerini söyledi.

Akşener, partililerden, yerel seçim öncesinde vatandaşların kapılarını tek tek çalarak, belediye başkan adayları için çalışmalarını istedi.

- Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Kocamaz'ı makamında da ziyaret eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletvekili arkadaşlarımız da başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, sayın Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler, ayın 31'inin akşamı saat 24.00'ten sonra yapmış olacaklar. Mersin bizim için çok önemli." dedi.

Akşener, İYİ Parti'nin kurulduğundan beri önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "İYİ Parti kurulmasaydı, 3 bin 600 ek gösterge gündeme gelir miydi? İYİ Parti olmasaydı, asgari ücrete zam gelir miydi? 2 bin 20 lira demiştim, zam olabilir miydi? Şimdi emekliler için söylüyoruz inşallah getirilecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Ordu'da İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den belediye başkan adaylığı sürecini sorması üzerine Akşener, "Sayın İdris Naim Şahin ile bir görüşme yaptı arkadaşlarımız ama ben yoldaydım dolayısıyla bu konuda size 'Evet budur veya hayır budur' diyemem." ifadesini kullandı.

Akşener, kentteki programı kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezini de gezerek, vatandaşlara ve çalışanlara çiçek hediye etti.

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
"Diyarbakır, bölgenin istikrar ve turizm yuvası haline gelecek""Diyarbakır, bölgenin istikrar ve turizm yuvası haline gelecek"
Mardin’e Polonyalı gelinMardin’e Polonyalı gelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.