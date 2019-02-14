İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız." dedi.

Akşener, Mersin'deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Sonrasında Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz'a, 31 Mart'taki yerel seçim için destek istedi.

Akşener, yerel seçimlerin, Türkiye'nin bekası olarak gösterildiğini belirterek, "Beka meselesinin yerel seçimlerle bir alakası yok. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var ama kaçırılan konu şu, bu seçimde biz muhtar, belediye meclis üyesi, ilçe belediye başkanlarını, il belediye başkanlarını seçeceğiz. Bu seçimde inşallah Burhanettin Kocamaz'a devam diyeceğiz." diye konuştu.

Akşener, Türkiye'nin ekonomisine de değinerek, şöyle konuştu:

"Beka beka deyip, bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını, her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, bakın 24 Haziran'dan sonra dediklerim birer birer çıkıyor, o kulağı kızartmazsanız, bu uyarıyı vermezseniz 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede. O zaman bizi attığı için komple rahat. Koltuk ferah. Orada bir sorunumuz yoktu. Hepimizi attı."