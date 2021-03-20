İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Genel Başkan Yardımısı Salim Ensarioğlu’nun oğlu, Kerem Ensarioğlu’nun otelde düzenlenen nikah törenine katıldı. Mesher-Kerem Ensarioğlu çiftinin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu yaptı.

Akşener, nikahta yaptığı konuşmasında, genç çiftin doktor olduğunu belirterek, "Allah muhtaç etmesin; ama bana bakma sözü verdiler. Mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

