İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı, soruları cevapladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE ŞARTLI 'EVET'

Kanal İstanbul projesini değerlendiren Akşener, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin getirdiği projelere kategorik olarak karşı olmadığını vurguladı.

Kanal İstanbul projesine yatırım olarak bakılması halinde bu projeye ekonomik olarak bir talep olup olmadığının sorulması gerektiğini belirten Akşener, "Bu 20 milyar dolarlık yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi? Ne kazanacak? Böyle bir ekonomik talep Türkiye'de var mı?" diye sordu.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN REFERANDUMA GİDİLMELİ"

Hiçbir rantın oluşmasına izin verilmemesi ve yeşil alan bırakılması kaydıyla Kanal İstanbul projesine onay vereceklerini kaydeden Akşener, proje için referanduma gidilmesi gerektiğini savundu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: JEST BEKLİYORUM

Asgari ücret konusunu da değerlendiren Akşener, bu ücretin vergi dışında kalması gerektiğini bildirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan jest beklediğini belirterek, "Bugün asgari ücreti açıkladınız. Biz 2 bin 650 lira, vergi dışı olması gerektiğini söylemiştik. Arkadaşları bir şey istemiyor da ben istiyorum. Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." ifadesini kullandı.