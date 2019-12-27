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  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz dilekçesini Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim etti.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz dilekçesini Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim etti.
Kanal İstanbul Projesi hakkında 39 ilçede toplanan dilekçeleri partililerle beraber Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kanal İstanbul hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "İstanbullular haksızlığa, kendisine sorulmamasına bir itiraz koyuyor ortaya. Kanal İstanbul'u Sayın Erdoğan ve arkadaşları İstanbullunun görüşüne açabilse, tartışma zeminin koyabilse İstanbullu, bilim insanları fikrini söyler ve inanıyorum ki bundan vazgeçerler. Sekiz senenin ardından birden bu konu niye çıktı" dedi.
Akşener, "İstanbullu aynı 23 Haziran'da olduğu gibi sakin, sessiz, dirençli bir şekilde bireysel itirazlarını veriyor. Modern demokrasilerde bu ciddiyet içinde yapılan nadir bir şeydir. Bu demokrasinin göstergesidir. Demokrasiyi bilmeyenlere İstanbullu demokrasiyi öğretiyor. Ben de İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, bireysel olarak dilekçemi verdim, gidiyorum" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 2 BİN 650 LİRA OLMALI"
Açıklanan asgari ücrete ilişkin de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ben 2 bin 650 lirayı vergiden muaf olarak söylemiştim. Yani esasında yoksulluk sınırı 6 bin 400 civarında. Asgari ücrete verilmesi gereken normalde bu. Ama sıkışıklığımız var deniyor. Vergiden muaf olmak üzere 2 bin 650 liralık bir asgari ücreti belirlenmeli dedik. İyi Parti olarak bizim teklifimiz bu. Sayın Erdoğan, bende bir jest yapacağım demişti, umarım bu jesti yapar" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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