HAKKARİ (AA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, parti olarak terör mücadelesinde hangi hükümet olursa olsun yanında bulunduklarını söyledi.

Paçacı, beraberinde Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Hakkari'de İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Paçacı, burada yaptığı açıklamada, ''İyilik kervanı yollarda'' projesi kapsamında 13 kişilik heyetle Hakkari'ye geldiklerini anlattı.

Hakkari'de işsizliğin çok büyük boyutta olduğunu ifade eden Paçacı, ''Tabii bunun en önemli sebebi uzun yıllar terörle mücadele içerisinde terörün yıkıcı etkisi altında kalmasıdır. Türkiye'de 35 yıla aşkın süredir PKK terör örgütüyle güvenlik güçlerimiz mücadele etmektedir ve güvenlik güçlerimizin çok büyük fedakarlığı burada söz konusudur." dedi.

Paçacı, terör örgütünün hiçbir şekilde başarılı olamayacağını belirterek, bölge insanının da bundan sonraki dönemlerde terör örgütüne prim vermeyeceğini ve devletten yana bir tavır içerisinde olacağına inandığını söyledi.

''İYİ Parti olarak terör mücadelesinde hangi hükümet olursa olsun yanında olduğumuzu her defasında ifade ettik.'' diyen Paçacı, ''Burada yaşayan insanlarımızın da bundan sonra terör mücadelesinde en azından onları desteklememe tarzında bu mücadelenin içerisinde yer alacağına inanıyorum.'' ifadesini kullandı.

Paçacı ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde bulundu.

