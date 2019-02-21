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İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek" dedi.İsmi YSK’ya geç teslim edildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’de Demokrat Parti’den aday oldu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek"

İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, "Burhanettin Kocamaz’ın tek derdi Mersin’e hizmet etmek" dedi.
İsmi YSK’ya geç teslim edildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’de Demokrat Parti’den aday oldu. Konuyla ilgili Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezinde Kocamaz’la yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden adaylığını koyan Burhanettin Kocamaz ve Mersin’in Akdeniz ilçesinden adaylığını koyan fakat isimlerinin YSK’ya zamanında ulaşmaması sonucu adaylığı kabul edilmeyen Mehmet Akif Çiftçi hakkında yapılan görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı basın toplantısı gerçekleştirdi.
Yaklaşan yerel seçimlerde Burhanettin Kocamaz’a ilişkin konulara açıklık getiren Paçacı, "Burhanettin Kocamaz uzun yıllar Mersin’e hizmet vermiş biri. Tarsus ve Mersin’de Belediye Başkanlığı yapmış ve tek amacı Mersin’e hizmet olan biri. İsminin geciktirilmesi asla Burhanettin Kocamaz’ı yolundan şaşırtmayacaktır. Kocamaz, Mersin’e hizmet etme iradesini gösterecektir. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerle ilgili yasal prosedürü titizlikle uyguladı. Son tarihi ve saati kaçırmamamız adına herkese bilgilendirme mesajları attılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin’in Akdeniz ilçesindeki adayımızın evrakları belirtilen son saate kadar teslim edilmiyorsa bu yapılan komplodur, organize iştir. Burhanettin Kocamaz’ın aday olmamasının kime faydası var, bunu bilmemiz lazım. Akdeniz ilçesinden aday olan Mehmet Akif Çiftçi’nin, Kocamaz’ın öğrencisi olduğunu biliyoruz. Bu komployu gerçekleştirenlerle ilgili araştırmamız henüz sonuçlanmadı, öğrendiğimiz takdirde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Burhanettin Kocamaz’ın seçimi kazanması halinde İYİ Parti’ye döneceği konusunda net bir açıklama yapmayan Paçacı, Mersin’in ili Akdeniz ilçesinden adaylığını koyan M. Akif Çiftci hakkında da Demokrat Parti’yle görüşeceklerini söyledi.

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