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İYİ Parti GİK toplantısını Samsun'da yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Genel Başkan Meral Akşener: - "İYİ Parti, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır." dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı nedeniyle Samsun'da yaptı.

Akşener, İlkadım Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki GİK toplantısının ardından İlkadım Belediyesine ait Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, partisinin 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle yayımladığı bildirgeden notlar okudu.

"Memleket dahilinde iktidara sahip olanların bir an evvel gafletten uyanması, enerji ve
birikimlerini, şahsi siyasi hesapları için değil, Türk milletinin huzur ve refahı için
kullanması gerektiğini" savunan Akşener, şöyle devam etti:

"İYİ Parti, millet fakruzaruret içindeyken, gençler geleceğe dair umutlarını yitirmişken, her
yeni yavrumuz borç batağının içine doğarken, muktedir geçinenlere şatafattan ve ucuz
siyasi hesaplar yapmaktan uzak durmayı önerecek ve ülkemizi uçurumun kenarından
kurtarmanın mücadelesini verecektir.
Bir iktidarın öncelikli görevi, olup bitenlerden sızlanmak değil, çözüm üretmek ve aynı
zamanda siyasetin tüm unsurlarını bir araya getirerek, ortak bir dil, ortak bir duruş
sergilenmesine öncülük etmektir. İYİ Parti bu noktadaki tarihi sorumluluğunun farkındadır.
İYİ Parti, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır."

Akşener, demokrasinin değer ve kurallarının çok açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yargının ve muktedirlerin, bu
değerlere ve kurallara hiçbir müdahale hakkı yoktur. Bu alandaki müdahaleler milli iradeye
darbe niteliği taşır. Bir kişi ya da zümrenin siyasi ikbal ve menfaatlerini korumaya yönelik
hukuku tümüyle reddeder ve karşı çıkar.
İYİ Parti, 'Adalet mülkün temelidir' şiarına kayıtsız şartsız bağlıdır. Milli iradenin adaletli bir
şekilde temsili de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu altındadır. Temsilde adaleti sağlayacak
kurumların güvenilirliğini yeniden tesis edebilmek için gerekli adımlar bir an önce
atılmalıdır."

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19 mayıs 1919 Gik İYİ parti Meral Akşener Samsun

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