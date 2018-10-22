İYİ Parti GİK üyesi Ulupınar istifa etti

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Yıldırım Ulupınar, görevlerinden istifa etti.

Ulupınar, yaptığı yazılı açıklamada, yarım asra yaklaşan siyasi geçmişinin kendisine siyasetin bir tarla olduğunu ve bu tarladan ürün almak için büyük emek harcamanın gerektiğini öğrettiğini belirtti.

Partinin kuruluş sürecinde bir kez daha siyaset tarlasının sevgi ve güzellikle sulanması gerektiğini anladığını vurgulayan Ulupınar, herkesi ve her kesimi kucaklamak için çıktıkları yolda geldikleri noktanın kendisini düşünmeye sevk ettiğini kaydetti.

Kurucu üyesi olduğu partisinin siyaseti açacak anahtar olacağını, siyasete yeni bir soluk getireceğine inandığını ifade eden Ulupınar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor. Bu konuda yaptığımız tüm uyarılarımız, yaklaşan tehlikeye dikkati çeken eleştirilerimiz partiyle ilgili farklı hesapları olan bazı kesimler tarafından dikkate alınmadı. Gelinen nokta kendi ayakları üzerinde durabilen, nefessiz kalan siyasete soluk olabilecek bir partiden çok başka bir partinin kopyası olan bir partiye doğru evrildiğimizi gösteriyor. İYİ Parti'nin en zor günlerinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen il, ilçe başkanlarımızın, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlen alınmasının sebebi partiye taze bir kan ya da yeni bir heyecan getirmekten ziyade Sayın Akşener'den sonrası için yapılan beyhude bir çalışma olduğu çok açık. Birileri için 'küçük olsun ama benim olsun' mantığıyla yol alan bir İYİ Parti'ye doğru evrildiğimizi görmek beni üzüyor. Bu yüzden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum."

