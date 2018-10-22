HABER

İYİ Parti GİK üyesi Ulupınar istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Yıldırım Ulupınar: "Birileri için 'küçük olsun ama benim olsun' mantığıyla yol alan bir İYİ Parti'ye doğru evrildiğimizi görmek beni üzüyor" - "Bu yüzden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum"

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Yıldırım Ulupınar, görevlerinden istifa etti.

Ulupınar, yaptığı yazılı açıklamada, yarım asra yaklaşan siyasi geçmişinin kendisine siyasetin bir tarla olduğunu ve bu tarladan ürün almak için büyük emek harcamanın gerektiğini öğrettiğini belirtti.

Partinin kuruluş sürecinde bir kez daha siyaset tarlasının sevgi ve güzellikle sulanması gerektiğini anladığını vurgulayan Ulupınar, herkesi ve her kesimi kucaklamak için çıktıkları yolda geldikleri noktanın kendisini düşünmeye sevk ettiğini kaydetti.

Kurucu üyesi olduğu partisinin siyaseti açacak anahtar olacağını, siyasete yeni bir soluk getireceğine inandığını ifade eden Ulupınar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor. Bu konuda yaptığımız tüm uyarılarımız, yaklaşan tehlikeye dikkati çeken eleştirilerimiz partiyle ilgili farklı hesapları olan bazı kesimler tarafından dikkate alınmadı. Gelinen nokta kendi ayakları üzerinde durabilen, nefessiz kalan siyasete soluk olabilecek bir partiden çok başka bir partinin kopyası olan bir partiye doğru evrildiğimizi gösteriyor. İYİ Parti'nin en zor günlerinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen il, ilçe başkanlarımızın, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlen alınmasının sebebi partiye taze bir kan ya da yeni bir heyecan getirmekten ziyade Sayın Akşener'den sonrası için yapılan beyhude bir çalışma olduğu çok açık. Birileri için 'küçük olsun ama benim olsun' mantığıyla yol alan bir İYİ Parti'ye doğru evrildiğimizi görmek beni üzüyor. Bu yüzden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum."

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıtAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt
Kılıçdaroğlu: Bu ekonomiyi Kurtuluş Savaşı verecek hale kim getirdi?Kılıçdaroğlu: Bu ekonomiyi Kurtuluş Savaşı verecek hale kim getirdi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti yıldırım ulupınar

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.