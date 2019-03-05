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İYİ Parti Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu görevden alındı

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı kararıyla görevden alındı.

Görevden alınma gerekçesinin yer aldığı İYİ Parti Başkanlık Divanı kararı, ilçe yönetimine ulaştı.

Kararda, Gölbaşı İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin partinin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetler gösterdiği, parti amaç ve politikalarını yeterince özümseyemediği ve mahalli seçimler sürecine girildiği bu dönemde görevde kalmalarında ciddi sakıncalar bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, İYİ Parti Tüzüğü'nün ilgili madde ve fıkrası uyarınca, İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görevden el çektirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan İlçe Başkanı Yasin Biçerler, kurdukları partide Genel Başkan Başdanışmanı Hikmet Çıra'nın isteği doğrultusunda görevlerine son verildiğini iddia ederek, "Yargısız infaz yapıldı. Türkiye'yi yönetmeye talip İYİ Parti Başkanlık Divanı bizi dinlemeden, yargısız infaz yaparak bizi görevden aldı. Acınacak bir durum, yanlış bir karar, kınıyoruz." dedi.

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