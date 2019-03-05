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İYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Başkanlık Divanı kararıyla görevden alındı.

İYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Başkanlık Divanı kararıyla görevden alındı. Divan kararında, yönetimin görevde kalmasında ciddi sakıncalar bulunduğu ibaresi yer aldı.
İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve yönetim kurulu üyeleri, parti başkanlık divanı kararı ile görevden alındı. Görevden alma gerekçesinin yer aldığı karar yazısında, "Adıyaman ili Gölbaşı İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri partimizin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetler gösterdiği, parti amaç ve politikalarını yeterince özümseyemediği ve mahalli seçimler sürecine girildiği bu dönemde görevde kalmalarında ciddi sakıncalar bulunduğu anlaşıldığından İYİ Parti tüzüğünün 49. maddesinin son fıkrası 16.08.2018 tarih ve 2018/7 sayılı Genel İdare Kurulu toplantısında alınan 3 no'lu karar uyarınca Adıyaman ili Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve ilçe Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görevden el çektirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.
Genel Başkan Danışmanı Hikmet Çıra’nın isteği doğrultusunda görevlerine son verildiğini ifade eden Yasin Biçerler, karara tepki göstererek, "Yargısız infaz yapıldı. Türkiye’yi yönetmeye talip İYİ Parti Başkanlık Divanı bizi dinlemeden, yargısız infaz yaparak bizi görevden aldı. Acınacak bir durum, yanlış bir karar. Kınıyoruz" dedi.

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İYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındı

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