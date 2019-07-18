İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Türkiye'ye uygulamaya teşebbüs ettiği müeyyidelerin "egemenlik haklarına" saldırı olduğunu belirterek, "Türkiye, bunları göğüsleme imkanına sahiptir." dedi.

Ağıralioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkede işsizlik patlaması olduğunu ve bundan en çok gençlerin etkilendiğini söyledi.

Gençlerin, öğrenim süreleri boyunca aldıkları kredilerin tahsil zamanlarının geldiğini ancak işsiz olan gençlerin bunları ödeme imkanının olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, "Gençler bu borçlarının silinmesini istiyor. Yapılandırılmasını istemiyorlar çünkü ödeyecek durumları yok. Bu talebin cesareti de şuradan geliyor: Müteahhitlerin borcunu siliniyor, bizim de borcumuzu silin diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildiren Ağıralioğlu, "Hükümet bu ara para vereni seviyor. Bu talep hükümet tarafından çok makul karşılanmayacaktır ama eşref saatlerine denk gelirse belki bu gençlerimizin olmayan işlerinden dolayı yeterince ağır olan yüklerini belki omuzlarından almış oluruz." diye konuştu.