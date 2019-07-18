İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Türkiye'ye uygulamaya teşebbüs ettiği müeyyidelerin "egemenlik haklarına" saldırı olduğunu belirterek, "Türkiye, bunları göğüsleme imkanına sahiptir." dedi.
Ağıralioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkede işsizlik patlaması olduğunu ve bundan en çok gençlerin etkilendiğini söyledi.
Gençlerin, öğrenim süreleri boyunca aldıkları kredilerin tahsil zamanlarının geldiğini ancak işsiz olan gençlerin bunları ödeme imkanının olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, "Gençler bu borçlarının silinmesini istiyor. Yapılandırılmasını istemiyorlar çünkü ödeyecek durumları yok. Bu talebin cesareti de şuradan geliyor: Müteahhitlerin borcunu siliniyor, bizim de borcumuzu silin diyorlar." ifadelerini kullandı.
Bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildiren Ağıralioğlu, "Hükümet bu ara para vereni seviyor. Bu talep hükümet tarafından çok makul karşılanmayacaktır ama eşref saatlerine denk gelirse belki bu gençlerimizin olmayan işlerinden dolayı yeterince ağır olan yüklerini belki omuzlarından almış oluruz." diye konuştu.
-"15 Temmuz sebep değil sonuçtur"
Bir gazetecinin "Darbe araştırma komisyonunun raporu 33 aydır ortada olmadığı söyleniyor" sözlerine karşılık Ağıralioğlu, "Darbe Komisyonu Raporu bence vardır. Kime değip kime değmeyeceği üzerinden koruma duygusu gelişmiş olabilir." dedi.
Bu sürecin devlet olma ciddiyetinden uzak ele alındığını öne süre Ağıralioğlu, "15 Temmuz'a kadar bizi getiren sürecin çok iyi muhasebe edilemediğini düşünüyorum. 15 Temmuz sebep değil sonuçtur. Sebepleri çok iyi muhasebe edemediğimiz için 15 Temmuz'a sebep muamelesi yaptığımız için bu raporlar akamete uğruyor. 15 Temmuzu sonuç olarak görsünler her şey çözülür." değerlendirmesini yaptı.
Ağıralioğlu, ABD'nin F-35'leri askıya alma karına ilişkin de "ABD'nin F-35 uçaklarının verilmemesi kararıyla ilgili bize müeyyide uygulama imkanı varsa bizim de var. Elimiz zayıf değil." dedi.
Türkiye'nin "parmak sallanacak bir ülke olmadığını" ifade eden Ağıralioğlu, "Ancak akıllı siyaset izlemek lazım. ABD'nin bize uygulamaya teşebbüs ettiği müeyyideler egemenlik haklarımıza saldırıdır. Türkiye, bunları göğüsleme imkanına sahiptir. Bunun bir devlet meselesi olduğunu ve bu meselede devletin siyasi iradesinin yanında durmak, muhalefetin namus borcudur. En azından böyle bir görüntü vermek zorundayız." diye konuştu.