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İYİ Parti Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

İYİ Pati Genel Başkanı Meral Akşener, “İktidarla, muhalefetiyle bugünkü bütün partiler 17 yıldır siyasetteler.

İYİ Pati Genel Başkanı Meral Akşener, “İktidarla, muhalefetiyle bugünkü bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların kendi başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi bugüne kadar yapılan 15 seçimde değiştirirlerdi” dedi.
İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Akşener, “Terörist başıyla mektup arkadaşı olanların şimdi HDP ile ağız birliği edip partimize saldırmaları çok manidar. Biz, ‘terörist mektubuna güzelleme yapılmaz, terörist mektubuna pul olunmaz’ dedik. İki yerden ses geldi. Biri MHP yöneticileri, diğeri HDP yöneticileri. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürecin geldiği noktaya bakar mısınız? Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum; terörle aranıza mesafe koyun” dedi.
Akşener, HDP’ye yönelik olarak, “Madem HDP seçmeni bize oy verdi, HDP’ye kim oy verdi? Biz işte tam olarak bu matematik hesaplarından kurtulmak için parti kurduk. Ama görülüyor ki, Sayın Bahçeli’nin yeni kurbanı Fatma Hanım. Şunu açıkça ortaya koyalım. İktidarla, muhalefetiyle bugünkü bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların kendi başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi bugüne kadar yapılan 15 seçimde değiştirirlerdi” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kadın hakları konusunda birçok ülkeden ileri olduğunu belirten Akşener, “Mevzuatta her şey iyi. İyi de kağıtta yazan hayata geçiyor mu? Kadın evde kendini saçını süpürge ediyor, ağır işçilik yapıyor, ama kocasından iltifat göreceğine hakaret işitiyor, tahkir ediliyor. Kadın yalnızca ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor, ama etrafın tacizinie uğruyor. Kadın iş hayatında işi disiplinle, hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Ama liyakate bakılmıyor, performansa bakılmıyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

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