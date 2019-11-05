HABER

İYİ Parti Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 20:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şırnak’ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şırnak’ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum. Kendisini tehdit edenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, Seçil öğretmen Cumhuriyettir, Seçil öğretmen Türkiye’dir” dedi.
Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener, Cumhuriyeti yerelden merkeze, devletiyle, milletiyle birlikte kutlanmasının millete hizmet eden dil ve siyaset tarzına ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, “Şırnak’ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum. Kendisini tehdit edenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, Seçil öğretmen Cumhuriyettir, Seçil öğretmen Türkiye’dir. Milletimizin ortak varlığından bile düşmanlık üretmeye çalışırlar. Songül Aydemir’in şehit olan nişanlısı Umut Çoşkun’u uğurlamaya gelirken giydiği beyaz önlüğe baksınlar. ‘Biz’ olursak, bugünümüz de, yarınımız da, o gelinlik kadar şerefli, o gelinlik kadar ak pak olur. Bu memleketin mayası, bu asalette gizlidir” diye konuştu.
Türkiye’nin zor zamandan geçtiğini kaydeden Akşener, "Son on yıldır, dünyanın başına bela edilen Büyük Ortadoğu Projesi nihayet kapımıza dayandı. Milletimizin ve bizim ülkemizin iyiliği uğruna destek verdiğimiz Barış Pınarı Harekatı’nda bugün gelinen noktadan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandıYüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
CHP'nin İsviçre'deki olaylı toplantısına AK Parti ve MHP'den tepkiCHP'nin İsviçre'deki olaylı toplantısına AK Parti ve MHP'den tepki

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Diğer Haberler
Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın 'KHK' çıkışına sert tepki

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Sosyal medyadan sert tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

Bülent Ecevit'in 13. ölüm yıl dönümü (Bülent Ecevit kimdir? Siyasi hayatı ve kitapları)

Bülent Ecevit, mezarı başında anılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.